اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 04:48 م
أكرم القصاص
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السلالة المتحورة "دلتا" تمثل 91% من إصابات كورونا فى بريطانيا

الخميس، 10 يونيو 2021 03:18 م
السلالة المتحورة "دلتا" تمثل 91% من إصابات كورونا فى بريطانيا كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الخميس أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تمثل 91% من حجم الإصابات الحالية في البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن العلماء أثبتوا أن سلالة "دلتا"، التي جرى اكتشافها في الهند في شهر مايو الماضي، شديدة العدوى وتفتك بالأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو لم يكملوا مرحلة التطعيم.

يذكر أن بريطانيا كانت قد قررت تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف القيود الاحترازية ضد الفيروس وحالة الإغلاق في 21 يونيو الجاري في ظل ارتفاع أعداد المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح، إلا أن الحكومة لا زالت تراجع القرار مع ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد مرة أخرى؛ حيث قال هانكوك يوم الأحد الماضي "سنتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطوة الرابعة، وهي الكبرى في خارطة الطريق في 14 يونيو"


بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

فيروس كورونا

سلالة دلتا المتحورة

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