اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس، 10 يونيو 2021 11:11 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في تحرير(14116) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14017) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (99) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1131) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (276) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2035) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


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