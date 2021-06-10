ووجهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - انتقادات شديدة اللهجة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، متهمة إياه بمحاولة فرض فكرة على الرأي العام تقضي بأن روسيا وليس الناتو هي التي تتهرب من الحوار.



وذكرت المتحدثة بأن الخارجية الروسية، عقب إعلان ستولتنبرج عن "عدم انفتاح موسكو"، أعربت فورا عن استعدادها للحوار.



وشددت على أن موسكو تسمع يوميا تصريحات ستولتنبرج بأن الناتو يسعى إلى التعاون معها والكرة في ملعب روسيا حاليا لكنها تتهرب من الحوار، لكن الحلف في الوقت نفسه رفض المشاركة في مؤتمر موسكو.. وتساءلت قائلة "هل هناك دليل أفضل على حقيقة نوايا الناتو وأمينه العام؟".



وأوضحت أن جوهر الموقف الروسي يكمن في أن موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، وأن انعقاد مجلس روسيا-الناتو يعد أمرا مطلوبا لكن فقط إذا جرى الحديث هناك عن مواضيع محددة بهدف تخفيف التوترات العسكرية.