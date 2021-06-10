اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 12:10 م
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الجامعة العربية تعقد الاجتماع السابع لعملية التشاور العربية حول الهجرة

الخميس، 10 يونيو 2021 10:10 ص
الجامعة العربية تعقد الاجتماع السابع لعملية التشاور العربية حول الهجرة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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افتتحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الاجتماع السابع لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء الذي عقدته الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة) عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 يونيو الجارى.

وشارك في الاجتماع الأعضاء في عملية التشاور العربية، وكذلك ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد ركز الاجتماع على عملية استعراض الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ورفع وعي الدول الأعضاء بالمستجدات في هذا الشأن، والتحضير للاستعراض الإقليمي للمنطقة العربية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قام ممثلو المفوضية بتقديم عرض شامل حول الموضوع تضمن رؤيتهم للعمل بالتعاون مع الأمانة العامة في الفترة القادمة. كما تضمن الاجتماع جلسة مخصصة للدول الأعضاء التي قامت بعرض جهودها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مضمون البيان السنوي الذي يصدر عن عملية التشاور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والمقرر نشره في وسائل الإعلام المختلفة وتعميمه على مندوبيات الدول الأعضاء وبعثات الجامعة العربية في الخارج في 20 يونيو 2021.

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة تنظم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين هذا العام وذلك بمقرها بالقاهرة يوم 21 يونيو الجارى.

 


جامعة الدول العربية

هيفاء أبو غزالة

أزمة الهجرة

اللجوء فى الدول العربية

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