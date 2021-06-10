التنمية المحلية تنظم الاسبوع المقبل دورة للعاملين عن إدارة الأزمات

كتب على عبد الرحمن

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل دورة تدريبية متقدمة عن "الحد من المخاطر" للمديرين والعاملين بإدارات الازمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الامطار والسيول ، ويقوم بالتدريب خريجو الدورات المتقدمة لبرامج TOT التى ينفذها مركز سقارة ويستفيد من متدربيها المميزين فى مجالات متعددة .



وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه من المقرر أيضا أن ينظم مركز سقارة الاسبوع المقبل دورتين جديدتين، الأولى : دورة متقدمة عن ادارة المشروعات PMPفى مجال ريادة وخطط الأعمال ، ويقوم بالتدريب فيها أيضا خريجو دورات TOT ، إضافة إلى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال المشاركة المجتمعية ، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى الدورة المتقدمة لأساسيات التحول الرقمى وإدارة مراكز البيانات وصيانه الحاسبات والشبكات ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 125 متدرباً من جميع المحافظات .



وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بصدد إعداد منظومة رقمية لرصد المخاطر والتحليل المستمر لها وسيكون المواطن شريك فى هذه المنظومة للإبلاغ عن مخاطر فى المحافظات موضحا أن الوزارة تقوم بإعداد وتطوير خريطة للمخاطر فى كل محافظة وتحديثها بشكل دورى ومستمر لأعمال المواجهة وآليات التنفيذ ، واعداد خطط زمنية لتنفيذ برامج تدريبية ميدانية بالمحافظات وفقاً لانواع المخاطر المحتملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .



من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى : تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب (مشروعك ) ، ودورة فن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم للمديرين والعاملين بادارات العلاقات العامة ، و دورة ادارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومى و تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بادارات العلاقات العامة والاعلام ومراكز التدريب ، واستفاد من هذه الدورات 99 متدرباً فى جميع المحافظات .









