اليوم السابع
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التضامن تجرى اليوم حوارا حول مشروع قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين

الخميس، 10 يونيو 2021 02:00 ص
التضامن تجرى اليوم حوارا حول مشروع قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم بدء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قدا أكدت أنه سيتم إجراء حوار، لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوى بين جميع المواطنين ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى شرعها لهم القانون.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة فى المساواة مع الرجل ذو الإعاقة فى جميع الحقوق التى كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.


التضامن

مشروع قانون للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين

اخبار مصرية

المرأة ذات الإعاقة

ذوى الاحتياجات الخاصة

معاشات ذوى الاحتياجات الخاصة

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