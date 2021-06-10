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التضامن: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 10 يونيو 2021 11:21 م
التضامن: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي البطاقة المعترف بها لدى جميع المصالح الحكومية خلال تعاملها مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه تم استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة من قبل وزارة التضامن.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك 11 مليونا من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر، وهذا يعنى أن هناك أعدادا كبيرة من الاحتياجات الخاصة لم يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ في المرحلة الثانية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لأصحاب ذوى الإعاقة من الدرجة المتوسطة.

ولفت إلى أن هناك 225 مكتب تأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى المحافظات، ووفقا لمعدلات التخطيط فإن هناك مكتب تأهيل لكل مركز إدارى أو يزيد، مؤكدا أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم خدمات كثيرة يحصل عليها ذوى الإعاقة، منها خدمات النقل والمواصلات وخدمات كثيرة أخرى.


التضامن

الأشخاص ذوى الاعاقه

بطاقة الخدمات المتكاملة

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