التحالف الدولى: كل هجوم يُشن على حكومة العراق يقوض سلطة المؤسسات

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أكد التحالف الدولي، أن كل هجوم يُشن على حكومة العراق والقيادة العراقية والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون.

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس أن مطار بغداد الدولي استهدف بطائرات مسيرة وتم إسقاط إحداها، مشددا على أن هذا الهجوم يقوض السيادة العراقية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، فجر اليوم، تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة.

وتعرضت قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد، أمس الأربعاء، إلى قصف بصاروخي "كاتيوشا"، بعد ساعات من تعرض قاعدة "بلد الجوية" لقصف بثلاثة صواريخ.