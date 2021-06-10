اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 04:08 م
أكرم القصاص
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التحالف الدولى: كل هجوم يُشن على حكومة العراق يقوض سلطة المؤسسات

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 م
التحالف الدولى: كل هجوم يُشن على حكومة العراق يقوض سلطة المؤسسات التحالف الدولى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد التحالف الدولي، أن كل هجوم يُشن على حكومة العراق والقيادة العراقية والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون.

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس أن مطار بغداد الدولي استهدف بطائرات مسيرة وتم إسقاط إحداها، مشددا على أن هذا الهجوم يقوض السيادة العراقية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، فجر اليوم، تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة.

وتعرضت قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد، أمس الأربعاء، إلى قصف بصاروخي "كاتيوشا"، بعد ساعات من تعرض قاعدة "بلد الجوية" لقصف بثلاثة صواريخ.


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