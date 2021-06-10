البورصة تغرم 5 شركات 90 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، فرض التزام مالي على 5 شركات بقيمة 90 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والإجراءات التنفيذية، وجاءت أغلى غرامة من نصيب الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتأكيد على الشركة بمراعاة أحكام المادة 28 و43 من قواعد القيد.

وتغريم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، توقيع التزام مالي على الشركة في ضوء العقد الاتفاقي الموقع مع البورصة قدرة 20000 جنيه على النحو التالي: ‌ مبلغ 10 آلاف جنيه عن مخالفة قواعد الإفصاح عن الإعلان عن قرار التوزيعات وعلى الأخص البند (ب) من المادة (33) من قواعد القيد والبند (ب) و(ج) من المادة (46) من الإجراءات التنفيذية، ومبلغ 10 آلاف جنيه عن مخالفة قواعد التصرف في أسهم الخزينة وعلى الأخص البند (4) من المادة (51) من قواعد القيد والبنود 1و2 و9 و10 من المادة (68) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

كما تم تغريم قررت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 30 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم شركتي المجموعة المصرية العقارية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 5 آلاف جنيه لكلا منهما لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.