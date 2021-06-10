البرازيل تنتظر قرار المحكمة العليا بشأن استضافة بطولة "كوبا أمريكا"

فاطمة شوقى

قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كوبا أمريكا، تقرر المحكمة العليا في البرازيل ما إذا كانت ستوافق على ذلك أم لا، وأمام الـ11 قاضيًا حتى منتصف الليل، اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم، أعرب 3 قضاة فقط عن تأييدهم بالفعل لتنظيم البطولة في البلاد.

وتبدأ الجلسة الكاملة للمحكمة العليا فى البرازيل، مساء اليوم الخميس، حول حسم أمر استضافة البلاد لبطولة كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا، وفى الجلسة التمهيدية التى عقدت بالفعل منذ ساعات قليلة صوت ثلاثة قضاة فقط من 11 قاضيا لصالح إقامة البطولة فى البلاد.

أمام القضاة الـ11 في المحكمة العليا فرصة حتى منتصف الليل للإدلاء بأصواتهم في جلسة افتراضية استثنائية يحددون فيها مستقبل كوبا أمريكا، التي استضافتها البرازيل في اللحظة الأخيرة بعد أن استسلمت الأرجنتين وكولومبيا، الأماكن الأولية، ومن المقرر أن تبدأ يوم الأحد، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية

تطلب الموارد، لأسباب صحية، تعليق البطولة في البلاد، التي تراكمت لديها أكثر من 17.1 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 وحوالي 480.000 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

رفض القاضيان كارمن لوسيا أنتونيس وماركو أوريليو ميللو استئنافين منفصلين قدمهما الحزب الاشتراكي البرازيلي (PSB) والاتحاد الوطني البرازيلى، حيث يرى أن البرازيل تمر بمرحلة أكثر خطرا بسبب الوباء وأن استضافة كوبا أمريكا يمثل تهورا مطلقا وإهمالا من قبل السلطات الفيدرالية تجاه الصحة العامة .

من ناحية أخرى، اختار القاضي ريكاردو ليفاندوفسكي ، فى حزب العمال (PT) ، أيضًا السماح بإقامة الحدث بشرط أن تقدم الحكومة بشكل عاجل خطة أمنية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء المنافسة.

منذ إعلان كونميبول ، أعلى سلطة في كرة القدم في أمريكا الجنوبية ، عن البرازيل في 31 مايو الملعب الجديد والوحيد لبطولة كوبا أمريكا عام 2021، كانت هناك انتقادات في البلاد، لا سيما من القطاعين السياسي والصحي.

حصل القرار على موافقة الرئيس البرازيلي ، جايير بولسونارو، الذي ينفي خطورة الوباء، ويفرض الرقابة على القيود لاحتوائه، بل أيضا يشكك في فعالية الكمامات واللقاحات.

ويدافع الرئيس عن أن الأحداث الرياضية الدولية مثل كأس ليبرتادوريس وكأس أمريكا الجنوبية والجولات التأهيلية لكأس العالم قطر 2022 تقام بالفعل في البرازيل ، وكذلك البطولة البرازيلية في المجال المحلي.

ومع ذلك ، لا يزال معدل انتشار فيروس كورونا مرتفعًا للغاية في عملاق أمريكا الجنوبية ، بمتوسط ​​خلال الأسبوع الماضي بلغ حوالي 60.000 حالة و 1700 حالة وفاة يومية مرتبطة بالوباء .

في الأسبوع الماضي ، كانت هناك تكهنات حول مقاطعة محتملة من قبل اللاعبين ، بقيادة البرازيليين ، الذين قرروا أخيرًا خوض البطولة، رغم أنهم انتقدوا الطريقة التي تم بها تنظيمها.