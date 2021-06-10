اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 04:14 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخميس، 10 يونيو 2021 03:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 4 فلسطينيين من مدينتي القدس وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت وقفة سلمية نظمها أهالي بلدة سلوان بمدينة القدس، أمام محكمة الاحتلال المركزية تزامنا مع جلسة للنظر في قضية تهجير عائلتين من حي بطن الهوى، واعتدت بوحشية على المتضامنين، واعتقلت 3 فلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطيني من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي السياق، اقتحم 161 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

القدس

بيت لحم

الضفة الغربية

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