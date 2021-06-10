الأوقاف تعلن استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بعمل ملحق بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة، بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع .



وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء التعاون مع المجلس القومي للمرأة، وفي ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.



جدير بالذكر أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ (140) ألف بطاقة، ليصل العدد بهذا الملحق إلى (160) ألف بطاقة رقم قومي.