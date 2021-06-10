استخراج 1700 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية تمهيدا لنقلها إلى المتحف الكبير

كتب محمد أسعد

تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروعي مركب خوف الأولى والثانية بمنطقة أهرامات الجيزة، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التجهيزات الأثرية والتى تتم بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصرى الكبير، وذلك للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات العلمية من حيث الترميم الأولي والتغليف.

ثم تفقد آخر تطورات مراحل مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية؛ حيث انتهى فريق العمل من استخراج جميع القطع الخشبية من داخل الحفرة الخاصة بها والتي بلغ عددها حوالى ١٧٠٠ قطعة خشبية، وذلك تمهيدا لنقلها إلى المتحف الكبير.

وقد رافقه خلال الجولة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، وأشرف محيي الدين مدير منطقة أثار الهرم، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام.