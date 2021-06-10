إلغاء قرار خاص بمحافظة البحر الأحمر.. وتخصيص أراض للاستصلاح والاستزراع

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 196 لسنة 2021 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 29.04 فدان تقريبا تعادل 121995 متر مربع ناحية برنيس بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محولات كهربائية.



كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 197 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.



نشر القراران فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.









