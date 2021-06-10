اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو ببنى سويف

الخميس، 10 يونيو 2021 10:31 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.

 

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو بقرية دنديل بمركز ناصر.

 

ونقلت سيارات الإسعاف أحمد رمضان سيد 15 سنة، طالب مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، وإسلام بدوي محمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومنة سعد بدر 15 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

مستشفى بنى سويف التخصصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة