إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع عربية كارو بقرية دنديل بمركز ناصر.

ونقلت سيارات الإسعاف أحمد رمضان سيد 15 سنة، طالب مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، وإسلام بدوي محمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومنة سعد بدر 15 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.