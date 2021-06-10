إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الأوسطى بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة نقل بالطريق الأوسطي في البدرشين بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة سائقها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن إصابته.

تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.