اليوم السابع
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إسبانيا تطلب اختبار كورونا للسائحين من سن 12 عاما

الخميس، 10 يونيو 2021 10:01 ص
إسبانيا تطلب اختبار كورونا للسائحين من سن 12 عاما اسبانيا
فاطمة شوقى

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رفعت إسبانيا هذا الأربعاء من 6 إلى 12 عامًا الحد الأدنى للسن الذى يجب تقديم اختبار فيروس كورونا السلبى منه لدخول البلاد، حسبما قالت صحيفة "الموندو " الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسبانيا حددت هذا الإجراء، وتم تطبيقه منذ أمس الاربعاء، حيث من المفترض أن يتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما من شرط الخضوع لاختبار كورونا، لافتة  إلى أن إسبانيا ستقبل كلاً من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبار المستضد لمن هم فوق سن  12 عاما.

يتماشى التعديل مع توصيات المفوضية الأوروبية التي ، لإعادة تنشيط السياحة ، نصحت بمواءمة الإجراءات التي يخضع لها المسافرون داخل الاتحاد الأوروبي.

تخطط إسبانيا لتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا قبل عودتهم إلى المدرسة في سبتمبر.

من ناحية أخرى، ستسمح الحكومة الإسبانية اعتبارًا من يوم الأربعاء بالدخول عن طريق فرنسا إلى الأشخاص الذين يقدمون شهادة التطعيم، إذا لم يتم تحصينهم، اختبار PCR أو اختبار مستضد سلبي لتعزيز قطاع السياحة، وهو أمر أساسي لاقتصادها والذي دمره الوباء ، فتحت إسبانيا حدودها يوم الاثنين الماضي لجميع السياح الأجانب المحصنين لمدة 14 يومًا على الأقل.

وبالمثل ، بدأت إسبانيا ، الوجهة السياحية العالمية الثانية حتى الوباء ، في إصدار الشهادة الصحية الرقمية التي ستسهل السفر بين دول الاتحاد الأوروبي ، والتي ستدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية  في 1 يوليو.

 


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