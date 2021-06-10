أوروجواى أول دولة لاتينية تمنح المراهقين لقاح كورونا من أجل عودة المدارس

فاطمة شوقى

تعتبر أوروجواى أول دولة فى أمريكا اللاتينية تقوم بتلقيح المراهقين ضد فيروس كورونا ، وقد سجل حوالى 157 ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بالفعل لتلقى الجرعة، حسبما قالت صحيفة "تيلام" الارجنتينية.

وبدأت أوروجواى بتلقيح المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بجرعات من اللقاح وهو القرار الذى تأمل السلطات بموجبه استئناف التواجد فى التعليم الثانوى.

قال وكيل وزارة الصحة، خوسيه لويس ساتدجيان، في مؤتمر صحفى، إن حوالي 157000 قاصر قد سجلوا بالفعل للحصول على التطعيم ضد كورونا من إجمالي 280.000 مدرج في تلك الفئة العمرية، وقيم أن هذا يعطى مؤشر على الالتزام الكبير بالتطعيم لجميع السكان.

تأمل السلطات في المضي قدما في العودة وجها لوجه إلى الفصول الدراسية في المدارس الثانوية بحلول نهاية يوليو، بمجرد وصول المجموعة إلى الحصانة الكاملة، يتم إعادة فتح المدارس الابتدائية في يونيو.

وكان الرئيس لويس لاكال بو قد أعلن هذا القرار يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي في مقابلة تليفزيونية، وقال "اليوم ، سمحت لجنة اللقاحات بالتطعيم لمدة تتراوح بين 12 و 18 عامًا ، والتي سنطالب بها بالفعل في نهاية هذا الأسبوع بتحديد موعد" في تلك الفئة العمرية.

وهكذا أصبحت الدولة الأولى في أمريكا اللاتينية التي تبدأ التحصين للقصر. كما سمحت تشيلي بتطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا ، لكن الحملة ستبدأ بعد 20 يونيو ، وفقًا لوزير الصحة.

ويبلغ عدد سكان أوروجواى 3.5 مليون نسمة، وهى الدولة التى سجلت أكبر عدد وفيات فى العالم فى آخر 14 يوما، مقارنة بعدد سكانها.

تراهن الحكومة على حملة تطعيم مكثفة قامت منذ بدايتها في الأول من مارس بتلقيح 58٪ من السكان بجرعة واحدة على الأقل.