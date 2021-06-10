اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 02:16 ص
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أهمها منتدى غاز المتوسط.. خطوات فاعلة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة البترول

الخميس، 10 يونيو 2021 02:00 ص
أهمها منتدى غاز المتوسط.. خطوات فاعلة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة البترول حقل غاز طبيعى
كتبت – مروة الغول

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تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز وفيما يلي أهم الخطوات التى تم تنفيذ لتحقيق هذه الاستراتيجية منها:

1- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.

2- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز.

3- اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى هذا السوق فى اطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز .

4- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

5- جارى إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.

6- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

7- فى ضوء التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، جارى التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما يجرى التواصل مع بعض الدول التى اتخذت خطوات متقدمة فى هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة فى هذا الصدد.


الغاز

الغاز الطبيعي

منتدي المتوسط

منتدي غاز المتوسط

مصر مركز اقليمي للطاقة

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