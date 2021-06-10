أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطى الأسوانى بـ17جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الخميس 10-6-2021 استقرارا لمعظم الأصناف بسوق العبور للجملة، حيث سجل البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 1 بين 22-25 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15– 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها .

وانخفض سعر والسمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيه للكيلو مقابل 50-220جنيها للكيلو، وسجل وأسعار المكرونة السويسي سجلت بين 65-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو، والبربون بين "1" لـ40-48 جنيها للكيلو، والبربون "2" بين 25-35 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد بين 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.