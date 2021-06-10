أحمد أبو الغيط: التأثير المصرى وجه اهتمام إدارة بايدن للقضية الفلسطينية

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدولة المصرية في حرب غزة 2021 كانت أكثر توقدا عن السنوات الماضية، وأن هناك احتياجا فلسطينيا للدولة المصرية في 2021، مؤكدا أن التأثير المصرى وجه اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للقضية الفلسطينية.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشعب الفلسطينى ناضل في ساحة المسجد الأقصى والقدس والمدن الإسرائيلية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.



ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن غزة 2021 بدأت بتحرك الشعب الفلسطيني على أرض القدس والضفة الغربية بل وفى مدن إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أخذت درسا على قدرة المقاومة على إلحاق الأذى بهم، وكذلك قدرة الشعب الفلسطيني على التصدي لهم، وللمرة الأولى منذ 70 عاما تحدث اشتباكات بين العرب واليهود في إسرائيل.