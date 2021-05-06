5 نصائح لخفض فواتير الكهرباء فى الصيف.. أبرزها صيانة التكييف

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام، وإنما يعنى حسن الاستخدام.

وقال "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب اتباع الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، والتى من بينها:

1-عدم تكرار فتح باب الثلاجة طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الثلاجة للكهرباء.

2 - يمكن الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا والحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية واستبدال اللمبات العادية بلمبات الموفرة للطاقة.

3- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة، علاوة على أنه ينصح استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة لتقليل استهلاك الكهرباء.

4- ينصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

5- يجب عمل صيانة كاملة لتكييف الهواء قبل استخدامه وتنظيف الفلاتر لضمان كفاءة أعلى واستهلاك كهرباء أقل.