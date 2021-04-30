اليوم السابع
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استخدام المكواه مرة واحدة فى الأسبوع هيخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:00 ص
استخدام المكواه مرة واحدة فى الأسبوع هيخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل مكواة
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يوضح فيه الطريقة الأمثل لاستخدام المكواه الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك ، من خلال تجميع الملابس وكيها مرة واحدة فى الأسبوع ، و ينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية :

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.



 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ترشيد استهلاك الكهرباء

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