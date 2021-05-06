5 خطوات منزلية لعلاج التهاب المفاصل لدى النساء أبرزها المياه الدافئة

كتبت سماح لبيب

تعانى الكثير من السيدات من آلام والتهابات بالمفاصل على مدار العام وبالأخص فى فصل الشتاء مع ارتفاع برودة الطقس، وهناك الكثير ممن لا يرغب فى الذهاب للطبيب وأخذ علاج، ووفقا لموقعhealth line الطبى فإن هناك علاجات منزلية من الممكن أن تمارسها المرأة لتخفيف الألم وعلاج التهابات المفاصل دون اللجوء للطبيب.

وتعد أهم الأعراض التى تظهر وتشير إلى الإصابة بالتهاب المفاصل هى الشكوى من آلام فى أحد المفاصل وأبرزها الكوع، والركبة، والكعبين، وكذلك الشعور بتنميل أو وخذ فى أحد مناطق الجسم.

أبرز خطوات العلاجات المنزلية التى يمكن اتباعها هى :



1- التمارين الرياضية

يتم إجراء عدد من التمارين البسيطة التى ينبغى أن يقوم بها جميع المصابين بالتهاب المفاصل يوميا، وتسمى تمارين نطاق الحركة وتساعد المرضى على مرونة العضلات والحفاظ على حركة صحية .



التمارين الرياضية

2 - فقدان الوزن

زيادة الوزن تزيد من الضغط على المفاصل، حيث إن 10 أرطال من زيادة الوزن تساوى زيادة الضغط 40 رطلا على الركبيتين.

3 - جلسات العلاج الطبيعى

إجراء جلسات العلاج الطبيعى على المفاصل الرئيسية يساعد على تقليل الالتهاب ومرونة الحركة فى الجسم، ما يقلل من الألم.

4 - الابتعاد عن الأطعمة المملحة والشطة

الإفراط فى تناول مثل هذة الأطعمة يساعد فى زيادة الالتهاب وآلام العضلات.

5 - المياه الدافئة

الاستحمام اليومى بالمياه الدافئة والتدفئة الجيدة يساعدان على تقليل التهابات المفاصل، لكن يجب اللجوء للطبيب المختص حال زيادة الألم واستمراره لفترات طويلة والتدخل الدوائى فى الحالات شديدة الالتهاب .