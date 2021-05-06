متهم بالاستيلاء على الدعم يكشف طريقته لإجراء عمليات بيع خبز وهمية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير مخبز بلدى تم القبض عليه في الجيزة، لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم، أنه اعتاد الاستيلاء على أموال الدعم، من خلال إجراء عمليات صرف وهمية للخبز، والاستيلاء على الدقيق، لبيعه في السوق السوداء، لتحقيق أرباح طائلة.

أضاف المتهم أنه يبيع الدقيق بأسعار أعلى من الأسعار التي تحصل عليها، والاستيلاء على فارق القيمة لنفسه، وكشفت التحريات أنه استولى على مبلغ 370 ألف جنيه، من خلال الاتجار بالدقيق في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد تورط المدير المسئول عن مخبز بلدي، في الاستيلاء على أموال الدعم، من خلال إجراء عمليات صرف وهمية وغير حقيقية للخبز، وبيع الدقيق بالسزق السوداء.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.