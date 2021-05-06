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متحف كفر الشيخ يكتشف المواهب بمسابقة رسم للأطفال.. صور

الخميس، 06 مايو 2021 01:00 ص
متحف كفر الشيخ يكتشف المواهب بمسابقة رسم للأطفال.. صور متحف كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن متحف كفر الشيخ عن مسابقة لاكتشاف المبدعين من الأطفال في مجال الرسم، بنشر الوعي الثقافي والترفيهي، تنفيذاً لخطة قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار التي تعمل على ربط المجتمع المحيط بالمتحف من خلال اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم، وذلك استكمالاً للدور الهام الذي يقوم به المتحف، استثمارا لأوقات الأطفال أثناء تواجدهم بالمنازل في ظل أزمة جائحة كورونا.

 

وقال الدكتور أسامة فريد ، مدير متحف كفر الشيخ ، إن المتحف أعلن عن مسابقة "الرسام الص، ويختار المشترك رسمه من خلال القطع الأثرية الثلاثة المعروضة بالمتحف، وذلك لرسمها وتلوينها، مؤكداً أن شروط المسابقة ، أن يكون سن المشترك لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 13 سنة،وأن يكون العمل الفني المقدم واحد من الثلاث رسومات المخصصين للمسابقة.

 

وأضاف فريد: يرسل المشترك بياناته مع العمل الفني المقدم الذي قام برسمه "الاسم ، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف ، صورة شخصية له"، ويتُرك للمشترك حرية اختيار الألوان وأساليب الرسم المناسبة له ،ويحتفظ المشترك باللوحة الأصلية لتقديمها للجنة التحكيم في حين طلب ذلك منه ،وان يكون العمل الفني الذي قام برسمه غير معالج بأي نوع من أي برامج للرسم ،وسيتم إعلان النتائج وأسماء الفائزين ،ويحق للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في المسابقة ،ويختار المشترك واحدة من الرسومات المعلن عنها واتباع الشروط ،وسيتم اختيار 3 رسومات فائزة ، واحدة منهم الحاصلة على أكبر عدد لايكات لنشرها على الصفحة الرسمية للمتحف، والأخرى بمعرفة لجنة التحكيم، والثالثة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

المعبود أوزير وهو إله العالم الآخر عند المصريين القدماء
المعبود أوزير وهو إله العالم الآخر عند المصريين القدماء

 

المعبود حورس وهو رمز للقوة والعدالة عند المصري القديم
المعبود حورس وهو رمز للقوة والعدالة عند المصري القديم

 

المعبودة حتحور وهي إلهة الأمومة عند المصري القديم وارتبطت بالبقرة
المعبودة حتحور وهي إلهة الأمومة عند المصري القديم وارتبطت بالبقرة

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