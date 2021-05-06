اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 مايو 2021 08:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يحيي المئوية الثانية لوفاة نابليون

الخميس، 06 مايو 2021 07:00 ص
ماكرون يحيي المئوية الثانية لوفاة نابليون ماكرون
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت الذي منح فرنسا قانونها المدني، من بين إصلاحات رئيسية أخرى.

 

وقال ماكرون إن إعادة نابليون بونابرت العبودية للبلاد كانت "خيانة لروح التنوير"، لكن اعتبر أن "نابليون جزء منا وإن فرنسا يجب أن تنظر إلى تاريخنا مباشرة في أعيننا".

 

ورفض ماكرون الموافقة على رفض أي تكريم لنابليون، الذي يعد من أهم الشخصيات في التاريخ الفرنسي والذي يبجله بعض أعضاء اليمين، لكن إرثه لا يزال ملطخا في عيون الكثيرين.

 

ووضع ماكرون لاحقا إكليلا من الزهور عند قبر نابليون في ليزانفاليد، وهو نصب تذكاري ذو قبة ذهبية وموقع لمستشفى عسكري.

 

 

 


نابليون بونابرت

ماكرون

الرئيس الفرنسي

ايمانويل ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اختلاف حول احتفال فرنسا بمئوية نابليون الثانية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:00 م

سجن دبلوماسى إيرانى ببلجيكا بتهمة محاولة شن هجوم فى فرنسا

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:11 م

باختصار أهم الأخبار العربية والدولية حتى الـ12 صباحاً.. مقتل 3 أطفال ومدرس بعملية طعن داخل مدرسة فى البرازيل..رئيس الوزراء العراقى يوافق على طلب استقالة وزير الصحة.. خارجية فرنسا تستدعي السفير الروسي

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:00 ص

وزير خارجية فرنسا يزور لبنان غدا لبحث أزمة تشكيل الحكومة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:59 م

انتهاء العمل بتصاريح التنقل دخل مدن فرنسا وعودة طلاب الصفوف المتوسطة والثانوية للدراسة

الإثنين، 03 مايو 2021 02:46 م

10 معلومات عن أسطورة كروية.. زيدان صائد الألقاب مع جيل فرنسا الذهبي

الأحد، 02 مايو 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة