النوم المتقطع وتكسير الجسم أبرز أعراض الإصابة بروماتيزم العضلات

كتبت سماح لبيب

توجد الكثير من أنواع الأمراض الروماتيزمية، ويعتبر مرض روماتيزم العضلات وفقا لما أكده موقع "only my health" الطبى من أكثر الأمراض التى انتشرت فى الآونة الأخيرة عند السيدات فى سن مبكرة فى العشرينات من العمر، بسبب الكثير من الأسباب أشهرها التوتر والقلق والضغوط النفسية.

أسباب الإصابة بروماتيزم العضلات

1- الضغوط النفسية.

2- التوتر فى الحياة اليومية الذى تتعرض له المرأة.



الضغوط النفسية

ووفقا للتقرير فإن المرض لم يستثنِ الرجال، حيث يصيب البعض منهم ولكنه أكثر شيوعا بين السيدات، وأن السبب الرئيسى له هو الدخول فى حالة نفسية سيئة وتوتر عصبى لدى الشخص والتعرض لضغوطات كبيرة فى حياته.

أعراض الإصابة بروماتيزم العضلات

1- تكسير فى الجسم وعدم القدرة على الحركة.

2- الشعور بالتنميل فى أحد أطراف الجسم.

3- النوم المتقطع وعدم القدرة على الراحة.

4- فقدان الطاقة بالجسم كله خلال ممارسة الحياة اليومية.

أعراض الإصابة بروماتيزم العظام 1: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد في الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود، وذلك نتيجة الالتهاب الشديد في الجسم.

2: الأرق الشديد وعدم القدرة على النوم بشكل صحى، كما يواجه المريض فقر الدم، وعدم القدرة على تناول الطعام يصاحبه انخفاض الوزن.

3: ألم شديد في المفاصل وعدم القدرة على الحركة ويكون ذلك نتيجة الالتهاب الشديد في المفاصل.

4: تورم واحمرار شديد في المفاصل، وهو من أبرز العلامات التي تظهر على المريض وتدل على إصابته بروماتيزم العظام.

5: ارتفاع في درجة حرارة الجسم والمفصل وهو علامة على إصابتك بالروماتيزم.

6: قد يصاب المريض بالعرج، وهو من الحالات التي يسببها روماتيزم العظام نتيجة الالتهاب الشديد، وفى الغالب يكون الروماتيزم في مفاصل الحوض والكاحل والقدمين.

7: تشوف المفصل وينتج ذلك عن تآكل العظام والغضاريف، وهو من أبرز علامات الإصابة بروماتيزم العظام.

8: يؤثر روماتيزم العظام على أعضاء أخرى فى الجسم ومنها الجلد والعينان والرئتان والقلب.