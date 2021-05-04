لو انتى حامل فى زمن كورونا.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية

كتبت فاطمة خليل

تعاني كثير من النساء الحوامل من الضغوط النفسية والتوتر بسبب الحمل خلال أزمة كورونا والموجة الثالثة للفيروس التي يعاني منها العالم حالياً، لذا نقدم 5 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في ظل الحمل خلال أزمة كورونا، وفقًا لموقع " pinkvilla .

5 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية للحوامل في زمن كورونا





كوني صادقة مع نفسك



من المهم أن تتقبلي حقيقة أن الحمل قد يكون صعبًا وأن رعاية الطفل أثناء أزمة كورونا قد تكون صعبة، لذلك من المهم أن تكونى مستعدة أكثر من أن يكون لديك خطة موجودة مسبقًا، لأنه يجب مراعاة احتياجات الأم والرضيع.

اعرفى علامات الاكتئاب



يجب أن تكون المرأة الحامل على دراية جيدة بالحفاظ على الصحة العقلية والنفسية خلال فترة أزمة كورونا، يجب أن تكونى مستعدة للتعرف على علامات الاكتئاب وطلب المساعدة من طبيبك.

قللي من تعرضك لأخبار كورونا



من الجيد أن تكون فضوليًا لمعرفة ما يحدث لكن تعريض نفسك لأخبار كورونا لن يؤدي إلا إلى زيادة قلقك الذي قد يكون له آثار سلبية على الجنين، علاوة على ذلك، يستمر تداول قدر كبير من الأخبار المزيفة، مما يؤدي إلى انتشار الحقائق الكاذبة وابتعدي قدر الإمكان عن المناقشات حول الوباء مع أصدقائك وعائلتك.

حافظي على سلامتك الجسدية والعاطفية



النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون في كثير من الأحيان، ونظافة الجهاز التنفسي ، مثل السعال في مرفقك أو في منديل والتخلص منه بشكل صحيح ، والنظافة في المنزل ، والحفاظ على جدول نوم يومي ، واستهلاك نظام غذائي آمن ومتوازن، كل هذه طرق تساعدك على تحسين صحتك النفسية.

فكري في الوقت الحالي ولا تفكري في المستقبل



من الطبيعي أن يشعر الزوجان بالقلق بشأن إنجاب طفل أثناء الوباء، مما يزيد من توترهما وارتباكهما، ركزى على اللحظة الحالية بدلاً من الأمس أو الغد.

قومى ببناء استراتيجيات حل المشكلات الخاصة بك حول العوامل التي يمكنك إدارتها الآن بدلاً من تلك التي لا يمكنك إدارتها.

جربي هذه الأنشطة التي تخفف من التوتر



تمارين التأمل والتنفس العميق والتمدد اللطيف كلها خيارات جيدة.

-التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الهاتف أو عبرالفيديو للحفاظ على العلاقات المهمة والتحدث معهم.

-الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل يومي.