الشرطة تعيد طفلين لحضن والدتهما فقدتهما داخل قطار متجه إلى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجح رجال الشرطة في استعادة طفلين لحضن والدتهما بعدما فقدتهما داخل قطار عقب نزولها لشراء مشروبات، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد بنها بلاغا من إحدى السيدات بأنها أثناء تواجدها على رصيف المحطة لشراء بعض المشروبات عقب نزولها من القطار المتجه من (القاهرة/ الإسكندرية) فوجئت بتحرك القطار وبداخله نجليها ولم تتمكن من اللحاق به.

على الفور تواصلت الخدمات الأمنية بالمحطة مع خدمات تأمين القطار، وتم العثور على الطفلين وتقديم الرعاية اللازمة لهما، وتسليمهما لوالدتهما، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهما.

وقدمت السيدة الشكر على جهود رجال الشرطة فى إعادة نجليها.