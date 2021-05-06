اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 مايو 2021 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إعلان الطوارئ والغاء الإجازات.. 10 معلومات عن استعداد مسشتفيات جامعة القاهرة لكورونا

الخميس، 06 مايو 2021 02:00 ص
إعلان الطوارئ والغاء الإجازات.. 10 معلومات عن استعداد مسشتفيات جامعة القاهرة لكورونا قصر العينى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت مستشفيات جامعة القاهرة عدد من الإجراءات الهامة والعاجلة والتى تتماشى مع سياسة الدولة وتوجيهاتها وذلك للمشاركة فى مواجهة جائحة كورونا بمستشفيات الجامعة والجاهزية لهذا الأمر ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن قرار الدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة كما يلى: 


1 - إعلان حالة الطوارئ لأجل غير مسمى
2 - رفع درجة الاستعداد القصوى بين الاطقم الطبية لانتدابهم فى اى وقت لمستشفيات العزل حين الحاجة إليهم بقرار من الإدارة العليا للمستشفيات.
3 - إلغاء كافة الإجازات الغير وجوبية الاطقم الطبية والاطقم المعاونة الأطباء الصيادلة والتمريض ومساعدين التمريض والعمال والمخازن .
4 - التشديد على التزام العمال المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية.
5 - التنبيه بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا  
6- من يخالف ذلك يتعرض المسائلة القانونية .
7- مضاعفة الأسرة فى المستشفيات المخصصة للعزل .
8- الدفع ب18 سرير رعاية إضافى للجاهزية فى علاج مصابى كورونا .
9 - إمداد مستشفيات العزل بالأجهزة الطبية المستخدمة لعلاج مصابى كورونا
10 - التأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية.


كورونا

قصر العينى

مستشفيات جامعة القاهرة

المستشفيات الجامعية

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة