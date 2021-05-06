إعلان الطوارئ والغاء الإجازات.. 10 معلومات عن استعداد مسشتفيات جامعة القاهرة لكورونا

اتخذت مستشفيات جامعة القاهرة عدد من الإجراءات الهامة والعاجلة والتى تتماشى مع سياسة الدولة وتوجيهاتها وذلك للمشاركة فى مواجهة جائحة كورونا بمستشفيات الجامعة والجاهزية لهذا الأمر ، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن قرار الدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة كما يلى:
1 - إعلان حالة الطوارئ لأجل غير مسمى
2 - رفع درجة الاستعداد القصوى بين الاطقم الطبية لانتدابهم فى اى وقت لمستشفيات العزل حين الحاجة إليهم بقرار من الإدارة العليا للمستشفيات.
3 - إلغاء كافة الإجازات الغير وجوبية الاطقم الطبية والاطقم المعاونة الأطباء الصيادلة والتمريض ومساعدين التمريض والعمال والمخازن .
4 - التشديد على التزام العمال المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية.
5 - التنبيه بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
6- من يخالف ذلك يتعرض المسائلة القانونية .
7- مضاعفة الأسرة فى المستشفيات المخصصة للعزل .
8- الدفع ب18 سرير رعاية إضافى للجاهزية فى علاج مصابى كورونا .
9 - إمداد مستشفيات العزل بالأجهزة الطبية المستخدمة لعلاج مصابى كورونا
10 - التأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية.
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