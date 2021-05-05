3 طرق بسيطة لتعزيز مناعتك ضد كورونا.. منها تقليل السعرات وتناول الألياف

كتبت مروة هريدى

منذ تفشى فيروس كورونا حول العالم مطلع العام الماضى، يوصي الخبراء الناس بأهمية العمل على تعزيز مناعتهم والبقاء في المنزل وأخذ اللقاح وغيرها من الطرق لتفادى الإصابة بهذا الفيروس، وهناك بعض الطرق للحفاظ على مناعتنا في حالة جيدة والتي يمكننا من خلالها منع الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. ثلاث طرق بسيطة وسهلة لتعزيز مناعتك:

1- تناول مكملات فيتامين (د)

في دراسة أجريت على الأطفال، حيث تم إعطاؤهم 1200 وحدة دولية من فيتامين D3 يوميًا، كانوا أقل عرضة بنسبة 60٪ للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا مقارنة بالأطفال الذين لم يتم إعطاؤهم فيتامين د، لذلك يجب أن يكون لديك أطعمة غنية بفيتامين (د) أو تقضي بعض الوقت في الشمس أو تستهلك مكملات فيتامين (د) للحفاظ على مناعتك قوية ومشدودة.

2- خفض السعرات الحرارية

وجدت دراسة أجرتها جامعة "تافتس" الأمريكية أنه عندما تناول 46 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن سعرات حرارية أقل لمدة ستة أشهر، فإن جهاز المناعة لديهم يعمل بشكل أفضل، حيث يمكن أن يؤدي خفض السعرات الحرارية بنسبة 10% إلى حل مشكلة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كما توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة حيث فقد الأشخاص حوالي 5 كيلوجرامات من الوزن فى شهر واحد بعد خفض السعرات الحرارية.

3- تناول أطعمة غنية بالألياف

في إحدى الدراسات، تم تغذية الفئران بالألياف القابلة للذوبان (النوع الموجود في الشوفان والتفاح)، حيث أظهرت تلك الدراسات أنهم كانوا أقل عرضة للمرض، حيث ساعدت الكربوهيدرات فى تعزيز مناعتهم ضد العدوى، وعلى الرغم من أن الدراسات البشرية ضرورية لتأكيد النتائج، فلا ضرر من تناول نظام غذائي غني بالألياف.