110 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء القليوبية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تسعى لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه في نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسة وتضم كل من مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر ويبلغ عدد المشتركين بالقطاع حوالى 1,2 مليون مشترك منهم حوالى 330 ألف مشترك مسبوق الدفع ، تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 55 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين على النحو التالي :

- يوجد (43) مركز خدمة بالمدن والقرى المشتركين .

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (58) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1545) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4575) كم .

- بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (225) كم.

- وبلغ إجمالي عدد المحولات (4187) محول بإجمالي قدرة (1600) م. ف .أ.

- إضافة (10) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (6) محول بقدرة (1.76) م. ف .أ بالاضافة الى (0.64) م . ف. أ أضافات ناتجة عن سلاسل احلال المحولات خلال شهر مارس2021.

- بلغ إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ابريل 2021 حوالى (60) مليون جنيه.

وقال شاكر إن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع القليوبية بإجمالى (36) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس2021 (4023) محضر بإجمالي يبلغ حوالى 4 مليون جنيه بقطاع القليوبية.

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال عن الأعوام السابقة.

و أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.