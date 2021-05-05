محافظ أسوان: 20 معدة وسيارة نظافة جديدة بتكلفة 26.7 مليون جنيه.. صور

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النظافة ودعمها بسيارات ومعدات جديدة، بإجمالى 5 سيارات جديدة منهم 2 سيارة مخصصة لمدينة أسوان و3 سيارات مخصصة لمدن إدفو والسباعية وأبوسمبل السياحية ، وهو الذى توازى مع وصول 4 قلابات سعة 6 طن ، بالإضافة إلى 4 لودارات ، فضلاً عن أنه مخطط وصول 7 معدات وسيارات جديدة أخرى.

وأوضح المحافظ، بأن تكلفة هذه المعدات الإجمالية بلغت نحو 26.7 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية الموحدة لعام 2020 / 2021.

وأعطى "عطية"، توجيهاته المشددة بضرورة تشكيل لجنة ومجموعة عمل فنية للأشراف على الصيانة الدورية وتوفير الزيوت وقطع الغيار الملائمة لهذه السيارات والمعدات الجديدة للحفاظ عليها وضمان أستثمارها بالشكل المطلوب بما ينعكس على نجاح منظومة النظافة العامة.

وأشاى، إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية للسائقين للوقوف على التعامل الأمثل مع هذه السيارات والمعدات من أجل العمل على إحداث طفرة ملحوظة بمستوى النظافة العامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.