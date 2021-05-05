طقس الخليج.. حار بالكويت والإمارات ومعتدل بالبحرين والسعودية

السعودية
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائماً جزئياً إلى غائم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تتحول إلى نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
واوضح المركز – في بيانه اليومي – ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س أحياناً..وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و سيحدث المد الثاني عند الساعة 05:12 و الجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:43 ،و في بحر عمان يكون الموج متوسطا – يضطرب أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الاول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:08.
الكويت
ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة . نهارًا حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
البحرين
ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا ويكون حارا خلال النهار.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 15 %.
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