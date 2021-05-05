اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مملكة البحرين يزور منطقة كنائس مصر القديمة

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:12 ص
سفير مملكة البحرين يزور منطقة كنائس مصر القديمة جانب من الزيارة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمشرف على كنائس الخليج هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر نيافته فى كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة.

جانب من زيارة سفير البحرين
جانب من زيارة سفير البحرين

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية، أن الزيارة جاءت بهدف التعارف، وتضمنت كنيسة مغارة العائلة المقدسة، حضر اللقاء عدد من الآباء كهنة قطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج.

سفير البحرين
سفير البحرين

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى ترأس صلوات قداس شم النسيم، ووضع خميرة الميرون، من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ وكذلك قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية السبت الماضى، وقدم الشكر لقيادات الدولة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسفراء الدول، على تهنئتهم.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
زيارة سفير البحرين
زيارة سفير البحرين

الكنيسه الارثوذكسيه

سفير البحرين

الانبا يوليوس

كنائس مصر القديمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة