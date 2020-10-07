اليوم السابع
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وفد أمريكي يزور الكنيسة "المعلقة" والمتحف القبطى

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:47 م
وفد أمريكي يزور الكنيسة "المعلقة" والمتحف القبطى جانب من زيارة الوفد الأمريكى
كتب أسامة عبد الحميد

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استقبل نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، چون بارسا مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وچوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة، والوفد المرافق لهما.

وأكد بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمريكى زار كنيسة السيدة العذراء بمصر القديمة (الكنيسة المعلقة)، والمتحف القبطى.

كان البابا تواضروس الثانى استقبل فى وقت سابق العديد من السفراء فقد استقبل ، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قداسة البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضى، كما استقبل Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة،  للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر، وقد أهداه البابا صورة تذكارية للسيدة العذراء والسيد المسيح.

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وفد أمريكي

الكنيسة المعلقة

المتحف القبطي

البابا تواضروس

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