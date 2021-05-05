تعليم القاهرة: مراجعة نتائج امتحانات صفوف النقل وإعلانها فى المدارس

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، أن نتائج الامتحان المجمع لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى تم الانتهاء من تصحيحها من قبل المدارس وجار مراجعتها من قبل اللجان والموجهين، موضحا أنه سيتم إعلانها فى المدارس فى وقت قريب.

وأضاف محمد عبد التواب، فى تصريح خاص لليوم السابع"، أنه يتم وضع نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على اسطوانة وإرسالها إلى المركز القومى للامتحانات فى إطار تعليمات وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن مع قيام الموجهين بمراجعة النتائج أيضا.

ودخلت 10 صفوف دراسية في إجازة نهاية العام الدراسى 202،2021 "الصيف"، بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل الجارى، كأخر امتحان في العام الدراسى الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الصفوف الدراسية التي بدأت إجازة الصيف هي الصفوف من الأول الابتدائى حتى السادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى، إضافة إلى الأول والثانى الثانوى، بواقع 10 صفوف دراسية، وأيضا أطفال الروضة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقييم الطلاب من خلال امتحانات في الترمين الأول والثانى كانت عبارة عن اختبارات مجمعة، للصفوف من الرابع حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى امتحان مجمع واحد لطلاب الثانوى العام، إضافة إلى تقييم الطلاب في الصفوف الأولى من خلال استمارة التقييم المعتمدة في النظام الجديد.

واختتم طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).