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تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:23 م
تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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يواصل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 5-5-2021، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى ثانى يوم عمل للبنوك، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.99 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك "الأهلى المصرى ليسجل " 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع".
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.73  جنيه للشراء.
 
52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96  جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 48.99 جنيه.
 
52.09 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.96  جنيه للشراء.
 
52.09  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.83  جنيه للشراء.
 
52.14  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.96  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.02  جنيه للشراء.
 
52.12  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

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الدينار الكويتى اليوم

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