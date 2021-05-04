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الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:05 م
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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:36 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وتباين سعره فى البنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع"، وذلك فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى 48.99 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.81 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

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