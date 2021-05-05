اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 09:13 ص
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بريطانيا تختبر بذلة نفاثة طائرة تحلق بجنودها عاليا.. فيديو

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:13 ص
بريطانيا تختبر بذلة نفاثة طائرة تحلق بجنودها عاليا.. فيديو البحرية الملكية البريطانية
وكالات

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تشهد الاختراعات ذات الأهداف العسكرية تطورا متسارعا، وأحدث الابتكارات في هذا المجال "بذلة نفاثة طائرة".

وحسب موقع سكاى نيوز، تتعاون مشاة البحرية الملكية البريطانية مع شركة جرافيتي إندستريز في تجربة البذلة النفاثة، انطلاقا من سفينة عسكرية قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة.

وجرى اختبار البذلة على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة 42 فردا من مشاة البحرية الملكية البريطانية، لمعرفة قدراتها في العمليات البحرية.

وحسبما ذكر موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الاستخدام الأبرز لهذه البدلة سيكون دعم جنود البحرية على صعود السفن الحربية الكبيرة من القوارب، حيث ستتم هذه العملية بسرعة ومرونة أكبر.

 


بريطانيا

بذلة نفاثة طائرة

مشاة البحرية الملكية البريطانية

سفن عسكرية

عمليات بحرية

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