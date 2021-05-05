المعاينة تكشف كيف سرق حداد 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة جهات التحقيق في واقعة سرقة 800 ألف جنيه، من مكتب بريد الصف في محافظة الجيزة، أن المتهم الذي يعمل حداد، استغل خبرته في فتح الباب، وكسر الكالون الخاص به من الداخل، وتم العثور على الكالون المكسور.

وتبين من خلال المعاينة، أن المتهم الأدوات الخاصة بورشة الحدادة، في كسر الخزينة، والاستيلاء على مبلغ 800 ألف جنيه، وفر هاربا، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية المتهم.

ألقت مباحث الجيزة القبض على حداد، لاتهامه بسرقة مبلغ 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد الصف للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهول استغل انصراف الموظفين، وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن حداد مقيم بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.