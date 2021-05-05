اليوم السابع
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المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى: قضية سد النهضة تتطلب التوصل لتسوية عادلة وشاملة

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:00 م
المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى: قضية سد النهضة تتطلب التوصل لتسوية عادلة وشاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيفري فيلتمان"، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين".
 
وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، في مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد فيلتمان أن الإدارة الأمريكية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظراً لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.
 

سد النهضه

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