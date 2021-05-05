اليوم السابع
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الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات تطالب بخفض سعر الألمونيوم دعمًا للصناعة

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:00 ص
الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات تطالب بخفض سعر الألمونيوم دعمًا للصناعة محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب – إسلام سعيد

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أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المصانع تعاني من ارتفاع كبير في سعر الألمونيوم من شركة مصر للألمونيوم، مشيرًا إلى أن المصانع الهندسية المشتركة في مبادرة حياة كريمة في حاجة للتدخل لخفض سعر الألمونيوم خاصة المصانع التي تعمل في البنية الأساسية للكابلات الكهربائية.

 

وكانت وزارة الصناعة قررت فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، نتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قالت إنها سبق أن وافقت على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.

 

 


سعر الالمونيوم

أسعار الالمونيوم

الالمونيوم

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