الشرق الأوسط ينتج 10% من إنتاج الألومنيوم على مستوى العالم

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات رسمية، أن عددا من دول الشرق الأوسط ، تنتج نحو 10% من حجم إنتاج الألومنيوم على مستوى العالم ، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول المنتجة للألومنيوم .

وبحسب البيانات، فإن الإمارات تنتج نحو 2.4 مليون طن سنويا ، تليها البحرين بحجم انتاج يبلغ 1.5 مليون طن سنويا ، فيما تحل السعودية ثالثا بإنتاج يبلغ 760 الف طن ورابعا قطر ب 640 ألف طن .

ووفق البيانات، فإن سلطنة عمان تنتج 380 ألف طن، وتليها مصر تنتج 320 ألف طن، وبحسب البيانات نتج منطقة الشرق الأوسط 6.5 مليون طن .

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إنها سبق أن وافقت على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.

وقررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، نتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري.