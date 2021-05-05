الإحـصــاء يكرم الأم المثالية.. ولأول مرة الموظف المثالى من ذوي الهمم

كتب مدحت عادل

وذلك تكريماُ لعطائهم المستمر، وتشجيعا للاستمرار في هذا العطاء في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بأهمية ادماجهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، لخلق مجتمع شمولي دامج ،وكذا السعي الدائم لتمكينهم لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، حيث أن هذا التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

والمكرمون هم:

أ/ أشرف سيد حنفي - قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.

أ/ أمل محمد إبراهيم درويش - رئاسة الجهاز.

أ/ جمال سيد محمد - قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أ/ أيمن عبد الله أحمد - قطاع الفروع الإقليمية.

أ/ عبد السلام حماد أحمد - قطاع الأمانة العامة.

أ/ سعيد كمال محمد - قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم في نفس اليوم تكريم عدد من الأمهات المثاليات لعطائهن الفياض، حيث إن كل أم لها قصة كفاح ونـجاح مع أسرتها وأبنائها، وكل منهن واجهت مصاعب الحياة لتصل بأبنائها الى التفوق والتميز العلمي والخلقي، فالأم دائماً نبراس الأمل ومصدر الحنان والدعم داخل كل بيت، وهي الأساس للحياة الأسرية المترابطة، هذا.. والامهات التي تم تكريمهن بالجهاز هن: -

أ/ أماني محمود - رئاسة الجهاز.

أ/ مديحة إسماعيل - قطاع الأمانة العامة.

أ/ رضا يونس - قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.

أ/ نهله أبو زيد - قطاع الفروع الإقليمية.

أ/ شامية عبد الجواد - قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أ/ ناهد كامل - قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات.