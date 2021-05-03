جهاز الإحصاء: ارتفاع عقود الزواج إلى 70 ألف عقد فى ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع عدد عقود الزواج في شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 70.7 ألف عقد، بينما كانت 60 ألف عقد زواج في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 10.7 آلاف عقد وبنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وقالت البيانات، الواردة في النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد إشهادات الطلاق أيضا شهد ارتفاعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغ عددها نحو 21.9 ألف إشهاد في ديسمبر الماضي، مقابل 18.1 إشهاد في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 3.8 آلاف إشهاد.

وسجلت عقود الزواج، في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نحو 93.8 ألف عقد، مقابل 90.2 ألف في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 3 آلاف و500 عقد زواج، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، بينما تراجعت في أغسطس الماضي لتصل إلى 110.4 ألف عقد، مقابل 114.4 ألف عقد في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 3.5.

أما إجمالي عقود الزواج عام 2019 فقد بلغت 927 ألف و844 عقداُ، مقابل 887 ألف 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألف و929 إشهاداُ عام 2019، مقابل 211 ألف و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8٪.

أما إشهادات الطلاق، فقد شهدت اتجاه نزولي في شهر سبتمبر الماضي وللشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت معدلات الطلاق تراجعا طفيفا وبلغت نحو 21.7 ألف إشهاد، مقابل 21.8 ألف إشهاد في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 100 إشهاد.