أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 43 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 43 درجةالأربعاء، 05 مايو 2021 08:00 ص
طقس حار - صورة أرشيفية
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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