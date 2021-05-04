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الأرصاد تحذر: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:49 ص
الأرصاد تحذر: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة نتيجة كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقي يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل علي مزيد من الارتفاع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة كما تزداد فترات سطوع الشمس ولا يوجد سحب تعمل علي تشتتها.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.


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