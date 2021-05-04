8 أسباب طبية تستدعى إزالة اللوزتين واللحمية.. تعرف عليها

كتبت سماح لبيب

ذكر موقع "only my health" أنه عند أداء اللوزتين واللحمية وظيفتهما بشكل طبيعى يكون وجودهما مفيدا وضروريا لصحة الطفل، ولكن عند إصابته بالتهاب مزمن يصبحان بنية جيدة لتكاثر الجراثيم التى يكون من الصعب على المضاد الحيوى القضاء عليها، ويشكلان بؤرة صديدية وميكروبية لإفراز السموم بالجسم، وقال الموقع إن هناك عدد من الأسباب وراء ضرورة إزالة اللوزتين جراحيا أهمها التالى:

أسباب استئصال اللوزتين واللحمية

1 التهاب اللوزتين الصديدى المتكرر بمعدل أكثر من 5 مرات فى السنة.

2 ضخامة حجم اللوزتين ولحمية خلف الأنف بحيث تسبب الاختناق أثناء النوم وصعوبة التنفس وصعوبة البلع.

3 وجود مضاعفات مثل الحمى الروماتيزمية وإصابة صمام القلب والكلى.

4 حدوث خراج صديدى فى اللوز أو حولهما ولو لمرة واحدة.

5 التهاب الغدد الليمفاويه بالرقبة.

6 إذا كانت سببا فى تكرار التهاب الأذن الوسطى الحاد والارتشاح خلف طبلة الأذن الوسطى.

7 وجود رائحة كريهة من الفم بسبب بقايا الأكل داخل تجاويف سطح اللوزتين.

8 وجود تضخم فى إحدى اللوزتين، حيث يتم استئصالها لعمل تحليل الأنسجة.